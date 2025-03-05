Депутат из Химок передал бойцам СВО более 300 килограммов гумпомощи в 2024 году

По итогам 2024 года заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев рассказал о проделанной работе. Основное внимание в отчете он уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также взаимодействию с жителями округа.

Александр Васильев подвел итоги своей деятельности за 2024 год. В ходе отчета он сообщил, что для военнослужащих, участвующих в СВО, было передано свыше 300 килограммов гуманитарных грузов.

«В городском округе Химки огромное внимание уделяют поддержке участников СВО и их семей. Мы регулярно встречаемся с ними, общаемся — выясняем потребности каждого и помогаем в решении того или иного вопроса», — отметил Александр Васильев.

Отдельно депутат рассказал о федеральных инициативах, принятых в 2024 году. Согласно новым законам, статус ветерана боевых действий будет присвоен всем участникам СВО и ополченцам Донбасса. Также предусмотрено сохранение повышенной пенсии для военных пенсионеров, вернувшихся к службе, независимо от занимаемой должности.

В отчете Александр Васильев также обозначил итоги работы на территории округа. В течение года он провел около сорока заседаний фракции «Единая Россия», на которых было рассмотрено свыше 240 вопросов. Кроме того, за год депутат принял участие почти в сорока патриотических мероприятиях, провел двенадцать приемов граждан и помог жителям решить порядка сорока обращений.