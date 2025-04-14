Депутат из Химок наградил 10-летнего волонтера из Уфы

Десятилетняя Полина Дудко из Уфы стала известна благодаря своим патриотическим выступлениям и волонтерской работе. В Химках она встретилась с депутатом Артуром Каримовым и получила благодарность за вклад в поддержку военнослужащих.

Полина Дудко активно участвует в патриотических и волонтерских инициативах: читает стихи, поет песни для бойцов, плетет вместе с другими добровольцами маскировочные сети и помогает собирать гуманитарную помощь. Кроме того, она лично навещает участников специальной военной операции, проходящих лечение в госпиталях. Артур Каримов выразил уверенность, что такие инициативы помогают укреплять связь поколений и формировать у подрастающего поколения чувство ответственности и уважения к подвигу защитников.

«Вручил девочке депутатскую благодарность, подписал свои книги о „Миссии добра“, а также передал два вестника Кременской и Лисичанска», — рассказал Артур Каримов.

Депутат поблагодарил Полину за активную жизненную позицию и участие в помощи военнослужащим. Он подчеркнул, что ее действия являются примером для сверстников.