Депутат из Балашихи Светлана Тананова встретилась с коллективом ДК «Сокол»

Депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова посетила Дворец культуры «Сокол». Она побеседовала с работниками учреждения о ведении предпринимательской деятельности и помощи бойцам СВО.

Работники дворца культуры задали члену фракции «Единая Россия» Светлане Танановой все интересующие вопросы.

«В рамках партпроекта „Предпринимательство“ поделилась своим опытом, рассказала о льготном налогообложении, о мерах поддержки бизнеса, субсидиях и многом другом. Даже для работников культуры информация была очень полезна», — подчеркнула координатор партийного проекта „Предпринимательство“ в Балашихе Светлана Танатова.

Затронули и тему поддержки участников специальной военной операции. Собравшиеся наметили план помощи бойцам и обсудили организацию новогодних мероприятий для родственников мобилизованных и добровольцев.

В конце встречи депутат Светлана Тананова поблагодарила всех присутствующих за волонтерскую деятельность.

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