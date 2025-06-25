Депутат из Балашихи Светлана Тананова передала гуманитарный груз в зону СВО

Депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова посетила центр спецназначения «Витязь» Росгвардии, чтобы передать гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Груз включал предметы первой необходимости: маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, плащи-пончо и другие вещи, крайне важные для защитнков.

Тананова подчеркнула, что поддержка военнослужащих в Балашихе носит системный и масштабный характер. Городские волонтеры, общественные организации и предприятия регулярно объединяются, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым.

«Хочу выразить глубокую благодарность неравнодушным жителям Балашихи и волонтерским объединениям — „Zаряночки“, „Сети Федурново“, „Добрые сердца Балашихи“, „Ангелы Зари“, „По ZOVу сердца“, а также коллективу АО „Капитал-ПРОК“. Ваш вклад неоценим», — отметила народный избранник.

Такие инициативы демонстрируют силу единства и заботу жителей Балашихи о своих героях. Гуманитарная помощь, собранная общими усилиями, укрепляет моральный дух бойцов и напоминает им, что за их спиной — вся страна.