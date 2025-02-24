Депутат из Балашихи Андрей Холодов принял участие во всероссийской встрече ветеранов

Народный избранник из Балашихи Андрей Холод побывал на встрече ветеранов с Дмитрием Медведевым. Она состоялась в Музее Победы на Поклонной горе. Это событие собрало защитников разных поколений и высокопоставленных представителей власти, включая секретаря Генсовета партии Владимира Якушева и руководителя Центрального исполкома Александра Сидякина.

Одной из ключевых тем обсуждения стало участие ветеранов специальной военной операции в общественной и политической жизни страны, а также их возможности для участия в законотворческой деятельности и государственной службе. Дмитрий Медведев подчеркнул важность системной поддержки Героев СВО, а также семей раненых и погибших.

На встрече также рассматривались вопросы реабилитации и адаптации ветеранов после их возвращения с фронта к мирной жизни. Медведев акцентировал внимание на важности воинской преемственности и уважения к подвигам бойцов разных поколений как основы всероссийского единства.

Участие Андрея Холода в этой значимой встрече подчеркивает приверженность депутатов Балашихи к поддержке ветеранов и укреплению патриотических ценностей. Это свидетельствует о важности взаимодействия власти и общества в решении ключевых вопросов, касающихся ветеранов и их роли в жизни страны.