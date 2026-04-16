Депутат Химок встретилась с семьями бойцов СВО

Депутат вручила семьям военнослужащих символические подарки — куличи, которые стали знаком заботы и внимания к тем, кто ждет своих защитников домой.

«Пасха — это праздник надежды и чуда. В этот светлый день особенно важно окружить теплом и вниманием семьи наших героев. Мы благодарны бойцам за их мужество и службу, а их родным желаем сил и скорейшей встречи с близкими», — подчеркнула Юлия Мамай.

Во время встречи депутат познакомилась с рыжим котом, который попал в зону проведения специальной военной операции еще котенком. Один из бойцов спас его во время выполнения задания, а когда наступил отпуск, забрал пушистого друга с собой. Теперь кот живет в семье героя.

Депутат Химок Евгений Иноземцев добавил, что подобные встречи укрепляют связь между обществом и теми, кто защищает Родину, напоминая о важности поддержки и человеческого участия.