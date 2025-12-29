Депутат Государственной думы передал оборудование бойцам СВО

Депутат Государственной думы Александр Толмачев вручил необходимое оборудование активистам Богородского округа, помогающим фронту. Парламентарий передал инкубатор супруге одного из военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации.

В конце ноября, в центр поддержки СВО проходил прием для участников СВО и их семей. К Александру Толмачеву обратилась жена военнослужащего с просьбой помочь в покупке усилителя сигнала «Инкубатор 2.0». Такое оборудование усиливает и стабилизирует беспроводный сигнал, позволяя бойцам надежно оставаться на связи.

Депутат принял обращение и 26 декабря передал эту спецтехнику жительнице. Женщина от лица всех жен и матерей бойцов поблагодарила Александра Толмачева. В преддверии Нового года близкие планируют навестить своих ребят. Прибор вместе с гуманитарной помощью отвезли на передовую и передадут бойцам.

Александр Толмачев пожелал всем военнослужащим вернуться домой живыми и невредимыми и главное — с победой!