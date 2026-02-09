Депутат Госдумы встретился с ветеранами СВО Ленинского округа

Депутат Госдумы Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов провели встречу с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО. Главной темой стала поддержка участников спецоперации и их социальная адаптация.

Отделение Ассоциации ветеранов, созданное в январе 2025 года и объединяющее 32 человека, занимается социальной адаптацией ветеранов, патриотической работой, оказанием правовой и бытовой помощи, а также содействием в трудоустройстве. Его руководитель, Владимир Рогоза, сам является участником СВО и ветераном боевых действий.

«Наша главная задача — быть надежным плечом для тех, кто вернулся со службы. Мы помогаем не словом, а делом: решаем вопросы с документами, помогаем с бытовыми делами, работой, оказываем психологическую поддержку», — подчеркнул Владимир Рогоза.

В ходе встречи обсудили ключевые направления деятельности организации. Для помощи в трудоустройстве были заключены соглашения с Торгово-промышленной палатой Московской области, колледжем «Московия» и МРСЭИ. В 2025 году в рамках программы промышленного туризма для ветеранов организовали четыре выезда на предприятия.

«Работа таких ассоциаций — это важнейшее звено в системе поддержки наших защитников и их семей. Вы не только решаете конкретные вопросы — от гуманитарной помощи до трудоустройства, но и помогаете ветеранам адаптироваться к мирной жизни, оставаться в строю, чувствовать себя нужными. Со своей стороны, будем и дальше оказывать всемерное содействие», — отметил Роман Терюшков.

За время работы организация отправила 6 гуманитарных конвоев на Луганское направление и совершила 2 выезда с грузами. Ассоциация тесно взаимодействует с профильными структурами: Центром поддержки участников СВО при администрации Ленинского округа, Единым Центром помощи, Фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, а также с Советом депутатов и Торгово-промышленной палатой.