Депутат Госдумы встретилась с волонтерами СВО из Дмитровского округа

Волонтерский штаб работает в центре «Яхромский» с 9 февраля 2023 года. В основной группе состоит 21 мастерица, все они пенсионерки. Женщины плетут сети каждый день без выходных, кто-то трудится с утра до вечера. Иногда к ним присоединяются другие желающие.

Ирина Роднина закупила и доставила все необходимое: основу для плетения, а также спандбонд разных цветов общей длиной 1330 метров. Депутат поблагодарила волонтеров за работу и пожелала здоровья и сил. Она отметила, что поражается силе духа этих женщин, чей труд сохраняет жизни бойцов.

Мастерицы изготавливают сети под заказ. В среднем за месяц они производят 25-30 изделий. Недавно волонтеры закончили сеть размером девять на пятнадцать метров. Технология плетения зависит от местности, где находятся бойцы: для поля нужны зеленые оттенки, для леса — другие. Был даже заказ с имитацией окна у здания, который мастерицы выполнили досрочно, освоив новый метод.

Для сопровождавших Ирину Роднину молодогвардейцев провели мастер-класс. Волонтеры показали молодежи, как правильно плести сети, чтобы они стали надежным укрытием для бойцов на передовой. Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает солдатам.