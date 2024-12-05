Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел прием жителей в Подольске

Мероприятие проходило в общественной приемной «Единой России». В нем также участвовали депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель главы округа Вадим Буров и профильные специалисты.

Основными темами обращений жителей муниципалитета стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, сохранение объектов культурного наследия и помощь семьям бойцов специальной военной операции.

Мать участника СВО обратилась к депутату с несколькими просьбами. Вячеслав Фетисов заверил женщину, что будет сделано все возможное для их выполнения.

Жильцов комплекса «Шепчинки» интересовало благоустройство прилегающей территории и установка игровых элементов на детской площадке.

Жительница Дубровиц попросила о ремонте флигеля усадьбы. Она предложила в будущем использовать памятник архитектуры XVIII века как музей истории поселка.

Староста деревни Холопово обратился с просьбой оборудовать рядом с недавно построенной детской площадкой зону для занятий физкультурой и спортом.

Представители власти приняли в работу все прозвучавшие на приеме вопросы.

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