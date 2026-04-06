Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел личный прием жителей Подольска

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов встретился с жителями городского округа Подольск и рассмотрел обращения, требующие оперативного решения. В ходе приема подольчане подняли вопросы помощи участникам СВО, благоустройства и сохранения памятных мест.

Жители округа обратились к парламентарию с конкретными просьбами, связанными с повседневной жизнью и поддержкой военнослужащих. Одним из первых прозвучал вопрос от многодетной матери Марины Забабуриной. Ее супруг участвует в специальной военной операции, и женщина планирует лично доставить ему необходимое оборудование.

Она рассказала, что попросила содействия в приобретении дополнительных раций и зарядных устройств.

«Мой муж участник СВО, попросила помощи для выполнения боевых задач, дополнительное оборудование. Все удалось, хорошо поговорили, и помогут», — сообщила Марина Забабурина.

Во время встречи затронули и личную тему. Сын заявительницы раньше занимался хоккеем, а сейчас работает тренером. Он является поклонником Вячеслава Фетисова, и мать попросила оставить автограф на его форме. Депутат поддержал идею и написал напутственные слова.

С предложением о сохранении исторической памяти выступил председатель совета ветеранов ОКБ «Гидропресс», заслуженный ветеран атомной энергетики Александр Даниленко. Он попросил отремонтировать памятник Подольским курсантам на Ильинских рубежах в Калужской области.

Вячеслав Фетисов отметил значимость этого места и заявил, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Я понимаю, что это место святое. Там когда-нибудь будет мемориал федерального уровня», — подчеркнул он.

Также прозвучало обращение от жительницы микрорайона Красная Горка. Она попросила установить спортивную площадку рядом с домами. Депутат сообщил, что вопрос рассмотрят в ближайшее время и проработают варианты реализации.

Подобные встречи проходят в округе регулярно. Все поступившие обращения передаются профильным специалистам для дальнейшей работы и контроля исполнения.