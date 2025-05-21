Депутат Госдумы Сергей Колунов провел встречу с жителями Солнечногорска

Депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Колунов совместно с главой Солнечногорска Константином Михальковым и председателем муниципального Совета депутатов Мариной Веремеенко провел прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия». На встрече обсудили поддержку семьи участника специальной военной операции и развитие территорий.

Мать бойца обратилась с просьбой о предоставлении жилья. Ее запрос приняли в работу, заявительницу внесли в очередь на получение жилого помещения.

«Екатерина Алексеевна, мать нашего защитника, обратилась с жилищным вопросом. Администрация вопрос в работу взяла, а мы обязательно проконтролируем его исполнение», — подчеркнул депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Колунов.

Житель деревни Головково предложил установить универсальную спортивную площадку, которая будет предназначена для игры в волейбол, баскетбол и футбол.

«Поручил профильной комиссии рассмотреть инициативу и возможность размещения конкретно на этой территории. Ни одно обращение не остается без внимания — каждый вопрос помогает нам точнее выстраивать работу на местах и оперативно решать проблемы», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители муниципалитета могут записаться на встречу с депутатами в общественной приемной партии «Единая Россия» по телефону: 8 (495) 106-05-50.