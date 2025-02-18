Депутат Госдумы Сергей Колунов провел встречу с Советом ветеранов в Красногорске

Сергей Колунов подчеркнул важность создания комфортных и современных условий для обучения и развития подрастающего поколения, а также для оказания качественной медицинской помощи.

Согласно представленным статистическим данным, в течение года был проведен мониторинг ремонтных работ в четырех школах округа, в которых обучаются 3169 детей. На особом контроле находится строительство шести новых образовательных учреждений, рассчитанных на 7425 мест. В Красногорске это образовательные центры «Лидер», «Сабурово», «Отрада» и «Полет».

Внимание уделялось и сфере здравоохранения. Депутатский корпус совместно с главой округа Дмитрием Волковым осуществлял регулярный мониторинг строительства Московской областной детской больницы, которая открыла свои двери для маленьких пациентов в августе 2024 года.

Отдельной темой выступления Сергея Колунова стала поддержка ветеранов. Депутат подчеркнул, что забота о старшем поколении — один из приоритетов его работы. Он напомнил, что в Государственной Думе в 2024 году был принят закон об индексации пенсии на 9,5% и индексации 40 видов мер социальной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты ветеранам всех категорий.

Депутат также отчитался о помощи, оказываемой участникам специальной военной операции и их семьям. Он рассказал о работе центра «Забота», а также о запуске Ассоциации ветеранов СВО Московской области, сопредседателем которой он является.