Депутат Госдумы Сергей Колунов провел встречу с бойцами СВО в Солнечногорске
Депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов и глава Солнечногорска Константин Михальков встретились с бойцами спецоперации в Едином центре поддержки СВО, чтобы обсудить расширение возможностей содействия военнослужащим и их родственникам и частные вопросы. Инициативы участников спецоперации проработают на федеральном уровне.
Военнослужащим рассказали о предоставлении бесплатных земельных участков, упрощении получения статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве и многом другом.
«Центр поддержки СВО стал нашим общим домом. Каждый день здесь вместе с Ассоциацией ветеранов оказываем ребятам реальную помощь. Такие встречи — это еще одна возможность продуктивного диалога. Участники озвучили важные вопросы, которые требуют наших совместных решений на всех уровнях власти», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Депутат Госдумы Сергей Колунов подчеркнул важность работы Единого центра поддержки СВО в Солнечногорске. Организация в режиме «одного окна» предоставляют юридические консультации, психологическую помощь, а также оказывают содействуют в реабилитации, возвращении к мирной жизни и трудоустройстве.
«Мне очень понравилось, что в Солнечногорске участники специальной воннной операции объединены: создали производство и рабочие места. Это позволяет ребятам, вернувшимся с фронта, работать плечом к плечу. Это очень хороший опыт», — отметил депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов.
Во время встречи поздравили с днем рождения вдову бойца специальной военной операции и ее сына. Кроме того, были вручены членские билеты Ассоциации ветеранов СВО Московской области Николаю Дарвину и Михаилу Каталину.
Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО расположен по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом № 22А (Торговый центр «Солнечный», первый этаж).Следить за обновлениями можно в Telegram-канале центра.