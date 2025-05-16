Депутат Госдумы Сергей Колунов провел встречу с бойцами СВО в Солнечногорске

Депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов и глава Солнечногорска Константин Михальков встретились с бойцами спецоперации в Едином центре поддержки СВО, чтобы обсудить расширение возможностей содействия военнослужащим и их родственникам и частные вопросы. Инициативы участников спецоперации проработают на федеральном уровне.

Военнослужащим рассказали о предоставлении бесплатных земельных участков, упрощении получения статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве и многом другом.

«Центр поддержки СВО стал нашим общим домом. Каждый день здесь вместе с Ассоциацией ветеранов оказываем ребятам реальную помощь. Такие встречи — это еще одна возможность продуктивного диалога. Участники озвучили важные вопросы, которые требуют наших совместных решений на всех уровнях власти», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Депутат Госдумы Сергей Колунов подчеркнул важность работы Единого центра поддержки СВО в Солнечногорске. Организация в режиме «одного окна» предоставляют юридические консультации, психологическую помощь, а также оказывают содействуют в реабилитации, возвращении к мирной жизни и трудоустройстве.

«Мне очень понравилось, что в Солнечногорске участники специальной воннной операции объединены: создали производство и рабочие места. Это позволяет ребятам, вернувшимся с фронта, работать плечом к плечу. Это очень хороший опыт», — отметил депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов.