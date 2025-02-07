Депутат Госдумы Сергей Колунов провел прием жителей Красногорска

В Год защитника Отечества на передний план выходят инициативы, связанные с восстановлением и сохранением исторической правды о героях прошлого и поддержке тех, кто сегодня стоит на страже интересов Родины в зоне проведения спецоперации. Эти темы поднимались на личном приеме, который провел для жителей муниципалитета парламентарий.

На встрече с красногорцами Сергей Колунов выслушал их просьбы и предложения. Среди инициатив были размещение памятных табличек на домах фронтовиков в память о ветеранах Великой Отечественной войны и проведение конкурса к 80-летию Победы.

Поделиться непростой жизненной ситуацией с депутатом пришла и супруга участника спецоперации Антонина. Молодая семья с двумя детьми в 2021 году переехала в Подмосковье из Молдавии.

«Все хорошо, дети учатся, живы-здоровы, проблема с жильем — попытаемся помочь. Посмотрим, какие есть субсидированные программы, более льготные для участников СВО. Конечно, не дадим ей остаться одной с этой проблемой, будем вместе с депутатами Красногорска над этой проблемой работать», — рассказал Сергей Колунов.