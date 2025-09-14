Депутат Госдумы проверил строительство Аллеи Героев в Электрогорске

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов проверили строительство Аллеи Героев в Электрогорске. Проект посвятили землякам, которые отдали жизнь за Родину.

Центральным элементом Аллеи станет памятник военнослужащему — образ солдата, присевшего отдохнуть. Воин одет в бронежилет, в руках держит каску. Его создает известный скульптор Владимир Иванов.

Инициатива создания памятника принадлежит родственникам участников СВО. Обсуждение проекта прошло в конце января в местном отделении партии «Единая Россия». Аллея станет местом памяти и гордости.

«Мы склоняем головы перед родителями, воспитавшими настоящих патриотов. Вечная слава и вечная память героям, отдавшим жизнь за Отечество!» — сказал Геннадий Панин.