Депутат Госдумы принял участие в отчетно-программном форуме в Химках

О развитии экономики, реализации Народной программы и поддержке участников СВО рассказал депутат Государственной Думы Денис Кравченко на отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат». За последние пять лет Химки значительно укрепили позиции одного из ключевых промышленных и научных центров Подмосковья.

В округе продолжают развиваться крупнейшие предприятия ракетно-космической и оборонной отрасли, реализуются инвестиционные проекты и создаются новые рабочие места.

Денис Кравченко подчеркнул: «За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, прибыль крупных и средних предприятий увеличилась на 40 процентов, а объем инвестиций в основной капитал — на 17 процентов. Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 56 процентов. Это результат системной работы предприятий, бизнеса и всей команды, которая занимается развитием округа». Депутат отметил, что важной основой этой работы стала Народная программа партии «Единая Россия», сформированная на основе предложений жителей. В 2021 году химчане направили более 14 тысяч наказов.

Отдельное внимание Денис Кравченко уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что в Московской области приняты 17 законов и 40 мер поддержки участников СВО, а общий объем гуманитарной помощи превысил 20 тысяч тонн. Из Химок в зону специальной военной операции направили более 600 тонн гуманитарных грузов. Денис Кравченко отметил: «Наша сила — в единстве. Совместная работа жителей, предприятий, общественных организаций и органов власти позволяет добиваться конкретных результатов».

Кроме того, на форуме обсудили формирование Народной программы партии на 2026–2031 годы. Среди ключевых направлений — развитие социальной и цифровой инфраструктуры, поддержка молодых ученых, промышленности и высокотехнологичных предприятий.