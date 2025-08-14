Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Депутат Государственной думы Сергей Колунов в сопровождении главы городского округа Балашиха Сергея Юрова и исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой посетили Центр специальной подготовки «Витязь». Этот визит был направлен на ознакомление с материально-технической базой центра, а также с программами подготовки и методами обучения, которые здесь применяются.

Сергей Колунов отметил, что в «Витязе» реализован уникальный комплексный подход к подготовке будущих военнослужащих.

«Такого комплексного подхода я не видел еще нигде. Во-первых, процесс оформления документов: ты приехал и в течение дня тебе помогли и все оформили. Это очень важно для ребят. Также отмечу саму подготовку, условия проживания. Все это очень важно для морального состояния. Наверное, это лучший комплексный центр подготовки в нашей стране», — подчеркнул он.

Центр «Витязь» служит местом отбора граждан на военную службу по контракту. Здесь будущие бойцы проходят как теоретическую, так и практическую подготовку, что позволяет им быть готовыми к выполнению служебного долга на высоком уровне.

«Это потрясающий центр, где в одном месте защитники могут получить и знания, и навыки, чтобы выполнить служебный долг. После прохождения обучения человек подготовлен морально и физически», — добавила Наталья Нестерова.

Кроме того, на базе центра добровольцы могут пройти медицинскую комиссию, получить юридическую помощь, открыть банковский счет и узнать о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей. Это создает комфортные условия для всех, кто решает связать свою жизнь с военной службой.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47 и +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram) или по номерам +7 905 775-40-30, +7 905 775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.