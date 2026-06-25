Сегодня 17:33 Депутат Госдумы посетил НИИ кормов и центр СВО в Лобне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Спецоперация

Лобня

Депутаты

«Единая Россия»

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко посетил несколько площадок в Лобне в рамках рабочей поездки по реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». Одной из точек маршрута стал Научно-исследовательский институт кормов, играющий важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии сельского хозяйства.

Денис Кравченко рассказал, что побывал в нескольких лабораториях и ознакомился с исследованиями. «[У сотрудников] глаза горят, молодые люди, более 75% в возрасте до 39 лет, это важный показатель, который говорит о том, что наше государство уделяет внимание привлечению молодых специалистов к научным разработкам, в том числе в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Договорились о сотрудничестве», — отметил депутат. В преддверии Дня медицинского работника депутат встретился с представителями сферы здравоохранения и поздравил врачей и медицинских сестер с профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю всех медицинских работников, наших врачей, фельдшеров, медсестер, с замечательным профессиональным праздником. Хочу сказать, дорогие вы наши доктора, огромное вам спасибо!» — сказал Денис Кравченко.

Отдельный блок поездки был посвящен поддержке участников специальной военной операции. Одно из предприятий Лобни передало автобус общественной организации, занимающейся реабилитацией ветеранов СВО. Наличие собственного транспорта позволит ветеранам и их семьям участвовать в экскурсионных, оздоровительных и реабилитационных программах. «Они просто передали, потому что чувствуют сердцем и душой. Решили поддержать наших ребят, которым очень важен свой транспорт для того, чтобы сократить издержки и не нанимать отдельно, арендовать транспорт и прочее», — пояснил депутат. Еще одной точкой маршрута стал центр поддержки участников СВО, где регулярно формируют гуманитарные грузы для бойцов на передовой. Кравченко передал часть груза, который в ближайшие дни направят на линию соприкосновения. Во время встречи защитникам вручили членские билеты Ассоциации ветеранов СВО Лобни. Поддержка военнослужащих, помощь их семьям и содействие в социальной адаптации после возвращения домой остаются ключевыми направлениями «Народной программы».