Депутат Госдумы посетил институт кормов и поздравил медиков в Лобне
Поддержка участников специальной военной операции, развитие науки, помощь медицинским работникам и укрепление социальной ответственности бизнеса остаются важной частью «Народной программы» партии «Единая Россия». В рамках рабочей поездки депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил сразу несколько площадок в Лобне.
Одной из точек маршрута парламентария стал Научно-исследовательский институт кормов. Предприятие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии сельского хозяйства.
«Побывал сегодня в нескольких лабораториях, ознакомился с исследованиями ребят. Глаза горят, молодые люди, более 75% в возрасте до 39 лет. Это важный показатель, который говорит о том, что наше государство удивляет внимание привлечению молодых специалистов к научным разработкам, в том числе в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства, так что договорились о сотрудничестве», — рассказал Денис Кравченко.
В преддверии Дня медицинского работника депутат также встретился с представителями сферы здравоохранения и поздравил врачей и медицинских сестер с профессиональным праздником.
Отдельный блок рабочей поездки был посвящен поддержке участников специальной военной операции. Одно из предприятий Лобни передало автобус общественной организации, которая занимается реабилитацией ветеранов СВО. Наличие собственного транспорта позволит ветеранам и их семьям участвовать в экскурсионных, оздоровительных и реабилитационных программах.
Еще одной важной точкой маршрута стал центр поддержки участников СВО. Здесь регулярно формируются гуманитарные грузы для бойцов, находящихся на передовой. Во время встречи защитникам вручили членские билеты Ассоциации ветеранов СВО Лобни. Поддержка военнослужащих, помощь их семьям и содействие в социальной адаптации после возвращения домой остаются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России».
Помощь фронту, забота о ветеранах, развитие науки и здравоохранения — задачи, которые объединяют государство, общественные организации и волонтеров. И именно такой комплексный подход позволяет эффективно решать важные вопросы для жителей.