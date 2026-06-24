Депутат Госдумы посетил институт кормов и поздравил медиков в Лобне

Поддержка участников специальной военной операции, развитие науки, помощь медицинским работникам и укрепление социальной ответственности бизнеса остаются важной частью «Народной программы» партии «Единая Россия». В рамках рабочей поездки депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил сразу несколько площадок в Лобне.

Одной из точек маршрута парламентария стал Научно-исследовательский институт кормов. Предприятие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии сельского хозяйства.

«Побывал сегодня в нескольких лабораториях, ознакомился с исследованиями ребят. Глаза горят, молодые люди, более 75% в возрасте до 39 лет. Это важный показатель, который говорит о том, что наше государство удивляет внимание привлечению молодых специалистов к научным разработкам, в том числе в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства, так что договорились о сотрудничестве», — рассказал Денис Кравченко.

В преддверии Дня медицинского работника депутат также встретился с представителями сферы здравоохранения и поздравил врачей и медицинских сестер с профессиональным праздником.