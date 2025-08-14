Депутат Госдумы посетил Ассоциацию ветеранов СВО в Балашихе

На днях в штаб Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Балашихе состоялся важный визит. Депутат Государственной думы Сергей Колунов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев встретились с участниками специальной военной операции и ознакомились с работой организации.

Экскурсия по штаб-квартире позволила гостям увидеть, как проходит жизнь ассоциации. Здесь военнослужащие, принимавшие участие в СВО, могут не только получить консультации по социальным, юридическим и бытовым вопросам, но и встретиться с товарищами, обсудить актуальные проблемы и найти поддержку. Кроме того, ассоциация активно работает с семьями бойцов, предоставляя им необходимую помощь.

«Это не просто место для получения помощи — это пространство, где ребята могут пообщаться, поддержать друг друга, найти решения жизненных задач. Важна не столько помощь им, сколько возможность для них делиться опытом и поддерживать наше общество», — подчеркнул Сергей Колунов.

Наталья Нестерова отметила, что отделение в Балашихе стало настоящим «домом» для ветеранов. Здесь налажена работа по вступлению в ассоциацию, проводятся регулярные консультации, а также оказывается психологическая помощь как ветеранам, так и их семьям.

«Ассоциация — это место, куда может прийти каждый, чтобы пообщаться, поделиться опытом или предложить инициативу. Здесь мы всегда рады и бойцам, и их близким», — добавил Иван Клещерев.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции было создано в марте 2025 года и с тех пор активно занимается поддержкой участников СВО, помогая им в социальной адаптации. Важной частью работы ассоциации является патриотическое воспитание молодежи и взаимодействие с семьями военнослужащих.