Депутат Госдумы подарил рюкзак с канцтоварами детям бойца СВО в Балашихе

В рамках всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу» депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев передал рюкзак со школьными принадлежностями и подарки семье участника специальной военной операции из Балашихи. Встреча состоялась в Доме культуры «Кучино».

Подарок был вручен жительнице Балашихи Анастасии Мирзоевой, которая является женой пропавшего без вести участника СВО и матерью двух дочерей-школьниц.

«Уже не первый год мы участвуем в акции. Сегодня, когда наши ребята защищают Родину, особое внимание уделяем семьям, где есть участники специальной военной операции. Мы заранее уточнили, что необходимо детям, и постарались учесть все пожелания. Очень важно, чтобы в преддверии 1 сентября родители и дети чувствовали поддержку», — отметил Вячеслав Фомичев.

В рюкзаке, который получила Анастасия Мирзоева, были все необходимые канцелярские принадлежности: тетради, ручки, карандаши и другие предметы, которые помогут детям успешно начать учебный год.

«Мы уже готовы к школе. Очень благодарны за внимание, помощь и поддержку», — поделилась своими впечатлениями Анастасия Мирзоева.

Акция «Собери ребенка в школу» направлена на адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников специальной военной операции. В этом году инициатива особенно актуальна, поскольку многие семьи сталкиваются с трудностями в подготовке к новому учебному году.