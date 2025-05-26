Депутат Госдумы Петр Толстой встретился с командой по следж-хоккею в Балашихе

Депутат Государственной думы Российской Федерации и известный журналист Петр Толстой встретился с игроками команды по следж-хоккею «Гвардия» в Балашихе. В составе коллектива — участники специальной военной операции, получившие тяжелейшие ранения.

Петр Толстой лично пообщался с игроками, тренерами и руководством клуба, выразив глубокое восхищение их невероятной силой духа и стойкостью. Он подчеркнул огромную значимость таких проектов и пообедал помогать спортсменам. Команду «Гвардия» создали в 2023 году по инициативе Михаила Трифонова, который сам искал ребят, посещая госпитали. Многие из них до этого не имели опыта и осваивали следж-хоккей с нуля. Несмотря на молодой возраст клуба, команда уже стала чемпионом всероссийского турнира «Кубок защитников Отечества».

Особую поддержку «Гвардии» оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и администрация Балашихи. Благодаря их помощи у клуба появилась современная тренировочная база на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Сегодня команда проводит по три-четыре тренировки в день и строит амбициозные планы на новые победы и спортивные достижения.