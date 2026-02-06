Депутат Госдумы окажет юридическую помощь участнику СВО в Орехово-Зуеве

Сергей Явнов провел в зоне боевых действий 594 дня, выполняя опасную работу по разминированию территорий. Трагический инцидент, изменивший его жизнь, произошел 15 февраля прошлого года. В районе дороги между Авдеевкой и Константиновкой в Донецкой Народной Республики его группа проводила очистку местности. Один из саперов подорвался на мине и в шоковом состоянии начал падать на еще не проверенный участок.

Сергей, не раздумывая, бросился на помощь и выдернул раненого товарища на безопасную территорию. В этот момент его нога соскользнула на глинистом склоне, и он сам наступил на мину. В результате полученной минно-взрывной травмы в госпитале города Ясиноватая ему была ампутирована нога.

Несмотря на тяжелое ранение, Сергей Явнов не оставил службу. В настоящее время он проходит реабилитацию, ежедневно преодолевая на беговой дорожке с протезом 1,5–2 километра, и продолжает готовить специалистов-саперов. Под его руководством три команды сейчас работают в ЛНР и две — в ДНР, очищая территории от мин для обеспечения безопасности пехоты и техники. В ближайшее время сам Сергей вновь убывает в командировку.

Депутат Геннадий Панин заверил, что вопрос будет проработан на законодательном уровне: «С коллегами из профильного Комитета по обороне обсудим нюансы правоприменения действующего законодательства и необходимости принятия поправок». Встреча стала примером оперативной работы народного избранника с обращением героя, столкнувшегося с бюрократическими сложностями.