Депутат Госдумы Никита Чаплин встретился с семьями бойцов СВО в Коломне

Депутат Госдумы Никита Чаплин в ходе поездки в городской округ Коломна провел встречу с семьей мобилизованного военнослужащего Артема Афанасьева. Супруга бойца Анастасия подняла вопрос о состоянии дороги к частному дому, где проживает с двумя детьми.

Артем был призван осенью 2022 года Коломенским военкоматом. До мобилизации он окончил Рязанский медицинский университет и не имел опыта военной службы, кроме срочной. Мужчина рассчитывал попасть в медики, но оказался в артиллерийском подразделении в Серпухове. Сейчас он занимает должность начальника штаба и заместителя командира дивизиона, прошел обучение по программам «Время Героев» и «Герои Подмосковья».

За четыре года глава семьи виделся с родными всего несколько раз, последний — прошлым летом. Несмотря на разлуку, близкие не унывают. Дети стараются поддерживать маму своими успехами. Старшая дочь Полина победила во Всероссийской акции-конкурсе «Связующая нить», а сын Илья стал призером конкурса «Большая перемена».

«Семья активная. И сама Анастасия, и детки, они постоянно участвуют у нас в разных конкурсах патриотических. Здесь воспитание мало того что на примере отца, так и мама вместе в школе, в кружках — они тоже все это патриотическое воспитание несут в массы», — отметила руководитель местного филиала Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко.

На встрече также присутствовали глава округа Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков. Обсудили действующие меры поддержки и то, чем еще можно помочь родственникам бойцов.

«Вы скажите, какие у вас есть пожелания, мысли, и мы постараемся, не обманув вас, выполнить задачу вашу», — сказал Никита Чаплин.