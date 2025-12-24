Депутат Госдумы Никита Чаплин провел встречу с семьей бойца СВО в Коломне

В преддверии Нового года депутат Государственной думы Никита Чаплин встретился в Коломне с женой и сыном участника специальной военной операции. Вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Исаевым и главой округа Александром Гречищевым он обсудил с супругой военнослужащего Софьей вопросы социальной поддержки.

Муж Софьи ушел в зону СВО в феврале 2022 года. Он профессиональный военный — в 2008 году закончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, за годы службы трижды бывал в командировках в Сирии. Является участником программы «Время Героев». Как отметил парламентарий, офицер служит для сына лучшим образцом для подражания, в том числе и благодаря своим заслугам.

«У многих ребят нет такого жизненного примера, они ищут его среди старших товарищей, среди других людей. А у тебя в семье твой папа является для тебя самым лучшим жизненным примером. Кавалер ордена Мужества, медаль „За отвагу“, медаль Жукова — это вообще самые почитаемые награды среди тех людей, кто защищает Россию», — сказал сыну бойца, восьмилетнему Макару, Никита Чаплин.