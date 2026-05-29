Депутат Госдумы наградил волонтеров СВО из Балашихи

Александр Толмачев встретился с волонтерским отрядом «Победа будет за нами» регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Активисты работают в госпитале Купавны и на приграничных территориях в Белгородской и Курской областях.

В мероприятии также приняла участие руководитель ресурсного центра Елена Жарова. Восьми добровольцам вручили общественные медали за самоотверженный труд и наградили их благодарностями главы округа.

«Очень важно говорить этим людям спасибо, потому что они тратят свое личное время, порой в ущерб семье и основной работе, но все равно выбирают помощь тем, кому она необходима. Они с горящим сердцем помогают нашим бойцам быстрее восстановиться, пройти реабилитацию», — отметил Александр Толмачев.

Одной из участниц встречи стала руководитель патронажной службы отряда Елена Пажитнова. Вместе с добровольцами она помогает раненым в госпиталях.

«Не у каждого бойца есть возможность, чтобы рядом были родные и близкие. Поэтому руки наших волонтеров заменяют тепло рук матерей, сестер и жен. Самое радостное для нас — видеть, как день за днем ребята становятся крепче и восстанавливаются. Это самая большая награда, когда понимаешь, что твой труд действительно помогает человеку вернуться к жизни», — рассказала она.

Сегодня в службе работают 15 добровольцев. Все они имеют медицинское образование или диплом младшей медицинской сестры. Волонтеры ежедневно помогают бойцам с бытовыми и гигиеническими процедурами, выезжают в командировки на приграничные территории, где оказывают помощь военнослужащим.

Волонтерское движение в Балашихе продолжает активно развиваться, объединяя людей самых разных профессий вокруг общей цели — поддержки бойцов и их семей.