Депутат Госдумы Михаил Терентьев вручил новогодние подарки детям из Балашихи

В рамках акции «Елка желаний» депутат Государственной Думы Михаил Терентьев поздравил особенных детей и ребят из семей участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Мероприятие состоялось в Балашихе и стало настоящим праздником для юных участников.

Михаил Терентьев подарил подарки одиннадцатилетней Ксении Апанасюк, восьмилетнему Степану Кулакову, пятилетнему Михаилу Потемкину и его шестилетней сестре Марианне. Ксения получила фигурки Снегурочки и Деда Мороза, Степан — машинку на пульте управления и игровой набор, а Михаил и Марианна — игрушечный грузовик, мегабол и кофеварку с набором для создания украшений.

Члены фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и Андрей Коровушкин присоединились к поздравлениям. Во время чаепития Михаил Терентьев рассказал детям о себе и обсудил с родителями меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Елка желаний — хороший проект, который поддерживают все депутаты Госдумы. Я считаю, каждый человек должен дарить детям радость. У каждого ребенка должна быть мечта, и важно, чтобы он понимал, что для ее достижения нужно что-то делать», — подчеркнул депутат.

На встречу пришли Михаил и Марианна Потемкины с мамой Юлией. Марианна увлекается вокалом и танцами, а Михаил занимается футболом. Их отец, который ушел служить добровольцем в феврале 2022 года, трагически погиб в январе 2023 года. Юлия Потемкина отметила значимость поддержки.

Михаил Терентьев — не только депутат, но и паралимпийский чемпион с множеством медалей. Его достижения в спорте подчеркивают важность целеустремленности и поддержки, которые, по его мнению, необходимо дарить детям.