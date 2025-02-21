Депутат Госдумы Михаил Терентьев провел встречу с инвалидами в Красногорске

Михаил Терентьев подчеркнул, что сейчас уделяется большое внимание развитию адаптивного спорта для участников специальной военной операции и планируется проведение для них Кубков Героев.

«Я думаю, что спорт — это такой момент быстрой социализации человека, оказавшегося в непростой ситуации после тяжелой травмы», — отметил депутат.

На встрече подвели итоги работы за 2024-й и наметили планы на будущий год. Все желающие задали интересующие их вопросы.

«Многое поменялось сейчас. С каждым годом наши инвалиды начинают жить чуть лучше. Сейчас идет индексация пенсий, социальных выплат. Этому способствует живой диалог власти и депутатов с людьми», — подчеркнул директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.