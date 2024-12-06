Депутат Госдумы Ирина Роднина вручила подарки детям участников СВО в Химках

Депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина и народный избранник из Химок Артур Каримов доставили детям военнослужащих и ребятам из многодетных семей подарки. Встреча прошла в рамках проекта «Крепкая семья».

Помимо этого, с многодетными матерями из Химок встретился депутат Московской областной Думы Михаил Раев. Он вручил им подарки и обсудил планы и инициативы на будущий год.

«Важно, чтобы эти семьи ощущали внимание и заботу. Такие встречи напоминают, что за каждым делом партии стоят реальные люди и их потребности, а наши усилия направлены на то, чтобы никто не остался без поддержки», — подчеркнула депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Напомним, что 2024 год указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным объявлен Годом семьи.

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