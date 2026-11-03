Депутат Госдумы Ирина Роднина провела встречу с семьями бойцов СВО в Солнечногорске

2 ноября депутат Государственной думы Ирина Роднина провела встречу с родственниками участников специальной военной операции в Общественной приемной «Единой России» в Солнечногорске. К рассмотрению обращений присоединились заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев и руководитель местной фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Среди присутствовавших была общественный деятель, сестра участника СВО Светлана Лукина. Она занимается сбором гуманитарных грузов, помогает семьям военнослужащих с оформлением необходимых документов и оказывает им моральную поддержку.

Участники встречи обсудили меры поддержки родственников бойцов, возможности организации отдыха детей, вопросы медицинской помощи ветеранам и увековечения памяти погибших. Отдельно обсудили помощь в поиске пропавших без вести. Одна из женщин попросила содействовать в получении сведений о сыне и ускорении его розыска. Для получения необходимой информации Ирина Роднина направит депутатский запрос.

«Каждая такая история — это боль, которую невозможно представить, пока не столкнешься с ней лицом к лицу. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эта мама получила ответы. Я лично возьму этот вопрос на контроль», — подчеркнула Ирина Роднина.

Остальные обращения также направлены на дальнейшую проработку. Приступить к их рассмотрению планируется в ближайшее время.