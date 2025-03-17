Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей Химок

Депутат Государственной думы Ирина Роднина провела прием жителей в Химках. Большинство обращений касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства и помощи с трудоустройством.

Совместно с муниципальным депутатом Химок Артуром Каримовым и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Роднина ответила на актуальные вопросы местных жителей.

«Жители СНТ в Химках обратились с вопросом проверки состояния газовой трубы, которая пролегает по территории товарищества. Я обязательно помогу разобраться в ситуации и инициировать проверку», — сказала Ирина Роднина.

Обратились к народным избранникам и участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию.

«Помогу заявителям и организую встречу с главным врачом Химкинской клинической больницы и депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым для подробной консультации», — пообещал муниципальный депутат Артур Каримов.

Ирина Роднина также пообещала посодействовать жительницам Химок в поиске родственников, которые пропали без вести.