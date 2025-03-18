Депутат Госдумы Геннадий Панин провел встречу с бойцами СВО из Павловского Посада

Встреча на тему поддержки ветеранов спецоперации состоялась в Павловском Посаде. Представители администрации и депутаты обсудили актуальные вопросы.

Участниками мероприятия стали руководитель Ассоциации ветеранов СВО Павлово-Посадского округа Максим Бицан, депутат Государственной думы Геннадий Панин и глава муниципалитета Денис Семенов.

Темами стали программы адаптации и трудоустройства для вернувшихся с передовой военнослужащих, а также патриотическое воспитание молодежи.

Максим Бицан попросил предоставить помещение для работы Ассоциации — проведения приемов и мероприятий. Глава округа Денис Семенов предложил рассмотреть для этого локацию в центре города — в доме № 1 на улице Герцена.

Кроме того, на встречу пришел военнослужащий Иван из Павлово-Посадского округа. Его мобилизовали в 2022 году, сейчас он служит в 69-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ивану передали гумпомощь, собранную по заявке его подразделения. На передовую из муниципалитета отправят разведывательные дроны и посылки от жителей округа.