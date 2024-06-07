Депутат Госдумы Фомичев передал в Балашихе гумпомощь бойцам СВО

Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев присоединился к сбору гумпомощи в Балашихе для бойцов СВО. Он передал эвакуационные тележки для раненных и медицинские комплекты в приемную Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Гуманитарный груз отправят из Балашихи на передовую в ближайшее время. Туда также направят дизельные генераторы, одежду и другие бытовые предметы.

В сборке и передаче груза также приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, председатель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» Сергей Чураков, волонтеры и другие неравнодушные жители.

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