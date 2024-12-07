Депутат Госдумы Чаплин поблагодарил волонтеров Воскресенска за помощь СВО
Депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин встретился в Воскресенске с волонтерами, которые в тяжелые времена продолжают оказывать поддержку фронту. Он провел беседу с местными добровольцами и вручил заслуженные награды за их труд.
В Воскресенске постоянно ведется сбор гуманитарной помощи, которая отправляется в зону специальной военной операции. Местные активисты, отдавшие себя этому важному делу, занимаются не только сбором и сортировкой, но и доставкой грузов в самые удаленные районы.
С начала года волонтеры предоставили более 40 тонн жизненно необходимой техники, продуктов питания длительного хранения, медикаментов, теплых вещей, средств гигиены и предметов первой необходимости. Доставка осуществляется с учетом конкретных потребностей различных подразделений и населенных пунктов.
Помимо помощи на линии фронта, волонтеры активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поддерживают семьи военнослужащих. Они делают все возможное, чтобы герои на передовой знали, что их родные получают поддержку и заботу.
Депутат выразил благодарность всем, кто старается помочь. Он подчеркнул, что именно благодаря таким добрым делам складывается общая победа.