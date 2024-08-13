Депутат ГД объяснил слова Алаудинова о плененных Украиной бойцов из Чечни

Попавших в украинский плен бойцов из Чечни постараются вызволить наравне с другими военнослужащими из России. Они могли оказаться в неволе случайно, сообщил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он назвал слишком эмоциональным заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что его бойцы не могли сдаться в плен, так как это позорно. Колесник пообещал вызволить военных.

«При всем моем огромном уважении к генерал-майору Апти Ароновичу Алаудинову, я думаю, что сделаем все возможное, чтобы вернуть всех ребят, которые попали в плен. Без разницы, русские это или чеченцы», — сказал депутат.

Колесник допустил, что военные попали в плен не по собственной воле. По его мнению, они могли получить ранение или находиться без сознания в момент захвата.

Алаудинов ранее опроверг массовую сдачу в плен чеченских военнослужащих, сообщил RT. Он заявил, что ни один боец спецназа «Ахмат» не сложил оружие. По его данным, украинские военные захватили пять военнослужащих подразделения «Ахмат-Чечня».