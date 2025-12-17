Депутат Богородского округа стала зампредом Палаты молодых законодателей

Повестка дня оказалась максимально насыщенной. В частности, избрали нового председателя палаты, которым стал Михаил Соболев. Также были назначены председатели комитетов и заместители председателя, среди которых — депутат Богородского округа Екатерина Щербакова. Теперь в сфере ее компетенции — медианаправление, связи с общественностью и организационные вопросы.

«Это огромная честь и большая ответственность. Надеюсь, что я оправдаю доверие коллег», — отметила Екатерина Щербакова.

Также в ходе заседания участники обсудили множество законодательных инициатив по самым разным сферам: от регулирования использования средств индивидуальной мобильности до вопросов сохранения исторической памяти. Отдельное внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции, помощи педагогам, созданию доступной среды для людей с ОВЗ и другим важным темам. Подвели итоги работы за год, в том числе в сфере международного сотрудничества — заключены соглашения с парламентариями дружественных стран, проведены десятки встреч в разных форматах.

В завершение заседания Екатерине Щербаковой вручили благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за вклад в развитие молодежного парламентаризма.