Депутат Богородского округа приобрел принтер для Ногинской больницы

Ежедневно работникам больницы приходится обрабатывать большой массив документов — от медицинских карт до важных отчетов. Чтобы сделать этот процесс более оперативным и комфортным, депутат совета Богородского округа Дмитрий Гусев передал медучреждению новый многофункциональный принтер. Теперь у специалистов появится больше времени для выполнения главной задачи — заботы о здоровье пациентов.

Отметим, что депутат Дмитрий Гусев оказывает помощь не только этому медучреждению, но также курирует госпиталь в Ногинске-9, где проходят лечение и реабилитацию бойцы специальной военной операции.

«Сложно переоценить значимость труда работников сферы медицины. Все они постоянно несут дежурство, заботятся о нашем здоровье и спасают жизни людей. Низкий им поклон за их усердие, преданность своему делу и неравнодушие», — отметил депутат.