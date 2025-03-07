Депутат Богородского округа передал волонтерам шнуры для антидроновых занавесов

Депутат Богородского округа Анатолий Лебедев встретился с активистами волонтерского отряда «Вместе выстоим!» из Старой Купавны. Он передал добровольцам три километра специального шнура для изготовления антидроновых занавесов.

Волонтерский отряд «Вместе выстоим!» собирается в помещении Центра культуры «Акрихин». Каждый желающий может прийти и помочь в плетении маскировочных сетей в удобное для себя время. По заявке волонтеров депутат Богородского округа Анатолий Лебедев приобрел три километра шнура для антидроновых занавесов, плетение которых недавно освоили волонтеры.

Ловушка представляет собой длинный шнур, к которой специальными узлами крепятся другие веревки. Напоминает это чем-то новогоднюю гирлянду-штору. Занавес фиксируют между деревьев. Оператор дрона не видит веревки, и беспилотник при подлете к шторе лопастями запутывается в веревках. Ловушка очень эффективна, проста в изготовлении и крайне востребована у наших бойцов.

Анатолий Лебедев выразил глубокую благодарность участникам встречи за бескорыстный труд. Он подчеркнул, что их усилия — не просто помощь, а символ того, что весь народ стоит за нашими защитниками.