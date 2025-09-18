Депутат Богородского округа передал бойцам СВО автомобиль и технику

Депутат окружного совета Дмитрий Гусев оказал поддержку участникам специальной военной операции. В рамках личного приема к нему обратилась жена военнослужащего, и ее просьба касалась гуманитарной помощи для подразделения.

Депутат не остался в стороне и организовал передачу автомобиля, который заменил транспорт, уничтоженный в боевых условиях. Этот жест имеет огромное значение, ведь на фронте наличие надежного автотранспорта становится критически важным: он позволяет быстро эвакуировать раненых и доставлять необходимые ресурсы.

Кроме того, для обеспечения связи были приобретены пять мобильных телефонов. Этот шаг, по мнению Дмитрия Гусева, существенно повысит безопасность и позволит эффективнее выполнять поставленные задачи.

Дмитрий Гусев активно поддерживает не только военнослужащих, но и их семьи, помогая подшефному госпиталю в Ногинске-9. Его усилия направлены на создание комфортных условий для медицинского персонала и пациентов, что подчеркивает важность заботы о тех, кто находится на передовой и их близких.