Депутат Богородского округа передал 150 подарков семьям военнослужащих

Депутат Богородского округа и генеральный директор ООО «БГС» Ольга Попова передала подарки для семей военнослужащих Ногинского гарнизона. 150 сладких презентов вручили Ногинскому городскому совету женщин — подарят их ребятам чуть позже, на Новогодней елке, которая пройдет для семей военнослужащих.

Эта добрая традиция продолжается уже не первый год. Сама идея возникла еще в прошлом году, когда от Женсовета поступил данный запрос. Участницы обратились к Ольге Андреевне с просьбой помочь приобрести для детей новогодние сладкие подарки, и просьба была услышана.

Акция создает для детей и их семей особую атмосферу: вместе с праздничным настроением они получают важную поддержку. Знание о том, что рядом есть неравнодушные люди, придает сил и помогает верить — в сложной ситуации не придется оставаться наедине со своими проблемами.

Участницы Женсовета поблагодарили депутата Совета депутатов Ольгу Попову за оказанную помощь.