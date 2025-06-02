Депутат Богородского округа Олег Пушенок поздравил детей участника СВО

В преддверии празднования Дня защиты детей депутаты Богородского округа поздравили с праздником семьи участников специальной военной операции. Им также помогли с решением текущих вопросов и передали подарки.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Пушенок навестил семью участника специальной военной операции. Он передал подарки детям.

Глава этой семьи уже второй год мужественно служит, защищая Родину. За чашкой чая поговорили с супругой бойца о важности поддержки и заботы о детях, особенно в таких непростых условиях, уточнили, требуется ли помощь и какая именно.

«Эта встреча еще раз напомнила мне, как важна наша общая ответственность — помогать тем, кто сейчас на передовой, и поддерживать их семьи. Дети — наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем район, строим планы на будущее», — отметил Олег Пушенок.