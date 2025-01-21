Депутат Балашихи обсудила с волонтерами помощь бойцам СВО

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова встретилась с добровольными участниками волонтерской группы «Мы рядом» из микрорайона Заря. В ходе встречи обсуждались важные вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Совместно с руководителем группы депутат рассмотрела планы по созданию нового пункта для изготовления маскировочных сетей по заявкам военнослужащих. Эта инициатива направлена на оказание помощи бойцам, находящимся на передовой, и удовлетворение их конкретных потребностей.

Кроме того, участники встречи обсудили насущные вопросы помощи военнослужащим и меры поддержки мобилизованных граждан в городском округе. Светлана Тананова подчеркнула важность взаимодействия между властью и добровольцами для эффективного оказания помощи тем, кто защищает Родину.

В завершение встречи депутат выразила признательность волонтерам за их неоценимый вклад в общее дело и колоссальную работу, которую они ежедневно проводят по сбору и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих. Она отметила, что поддержка участников специальной военной операции будет продолжена, и власти будут делать все возможное, чтобы обеспечить необходимую помощь и внимание к нуждам бойцов.