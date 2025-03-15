Депутат Александр Бахтин провел личный прием участников СВО и их близких

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялась очередная встреча с жителями. В этот раз ее посвятили вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Прием провел депутат городского совета Балашихи Александр Бахтин.

Один из участников спецоперации обратился с вопросом о предоставлении земельных участков и других льгот военнослужащим. Александр Бахтин ответил на все вопросы жителя, он также подробно рассказал о том, как получить удостоверение ветерана боевых действий. Документ можно оформить в любое время после начала участия в специальной военной операции. Народный избранник также напомнил, что информацию о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации, а также о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно найти на портале контрактмо.рф.

«В Балашихе мы уделяем особое внимание участникам специальной военной операции и их семьям. Мы стремимся найти индивидуальный подход к каждому. Со своей стороны направлю депутатский запрос, после чего свяжемся с заявителем и расскажем о дальнейших действиях», — отметил Александр Бахтин.

Стать защитником Родины можно обратившись в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает в Балашихе. Дополнительная информацию доступна на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.