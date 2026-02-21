День защитника Отечества торжественно отметили в Лобне

Участник СВО Сергей Макаров, который два года подряд встречал праздник на передовой, поделился воспоминаниями: «Там, за чашечкой чая с конфетками, веселые истории всегда вспоминали. Собирались в кругу друзей. Все-таки это подвиг наших предков, один из самых главных. Благодаря этому мы сейчас все живем в нашей любимой и свободной стране».

Наталья Полякова, чей сын погиб в 2023 году, считает своим долгом помогать его боевым товарищам. «Я сама военный, 25 лет отслужила в министерстве обороны. Сын в меня пошел. Если бы не мы, наш народ, наверное, мы не продвигались бы так хорошо на фронте. […] Все там ждут нашей помощи», — сказала она.

«Это день мужества, день отваги, день чести, день воли, день силы духа. Сегодня мы поздравляем наших ветеранов, наших защитников, ребят, которые сегодня здесь с нами и которые находятся в зоне специальной военной операции. Спасибо всем, кто защищает наше Отечество. Ждем вас с победой!» — поздравила военных глава округа Анна Кротова.