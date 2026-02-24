День защитника Отечества отметили в Раменском парке

В День защитника Отечества Раменский городской парк превратился в масштабный центр патриотического воспитания под открытым небом. Сотни жителей округа собрались, чтобы принять участие в интерактивной программе, подготовленной местным отделением «Юнармии».

Главным штабом праздника стал шатер, где развернулась «Школа молодого бойца». Юнармейцы обучали гостей азам военного дела. Программа была продумана до мелочей: от интеллектуальных викторин на знание истории Отечества до практических мастер-классов.

«Одной из самых популярных локаций стала зона сборки и разборки макетов автоматов Калашникова. Главными „звездами“ и самыми строгими инструкторами здесь выступили девушки-юнармейцы. Их отточенные движения и рекордная скорость сборки оружия вызывали искреннее восхищение у гостей, вдохновляя ребят на новые личные рекорды», — сообщили организаторы.

Для тех, кто предпочитает командную работу, работала зона «Россия в деталях». Здесь семьи собирали гигантский пазл-карту нашей страны. Это был живой урок географии. Участники вспоминали расположение регионов, искали на карте крупные города и моря. Праздник в парке носил не только развлекательный, но и гуманитарный характер. Юнармейцы организовали сбор помощи для участников специальной военной операции.