День вывода войск из Афганистана отметили возложением цветов в Серпухове

13 февраля, в преддверии 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в Серпухове, Пущино и поселке Пролетарский прошли памятные мероприятия. Участники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.

В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, родственники погибших героев, представители общественных организаций, заместитель главы муниципалитета Дмитрий Рыкунов и депутаты окружного Совета. Литию провел благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с матерями, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне.

«Передача памяти поколениям сейчас важнее всего. Не ради галочек в отчетах, а чтобы наши дети понимали: мужество и честь — не абстрактные понятия. За ними стоят конкретные люди, наши земляки, которые жили на этих улицах, учились в этих школах. Пока мы помним и говорим об этом вслух — связь не рвется», — отметил депутат Алексей Батогов.