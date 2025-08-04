День Воздушно-десантных войск отметили в Раменском округе

Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию образования воздушно-десантных войск России, прошли в Раменском округе. В них приняли участие действующие десантники, ветераны боевых действий, участники спецоперации, а также представители Раменской организации ветеранов боевых действий, местного отделения «Боевого братства» и Ассоциации СВО.

Жители возложили цветы к могилам выдающихся военачальников-десантников, оставивших значимый след в истории округа. Среди них генерал-майор Алексей Левашов, командовавший четвертым воздушно-десантным корпусом в годы Великой Отечественной войны, и генерал-майор береговой службы Терентий Парафило — командир седьмой гвардейской воздушно-десантной дивизии, формировавшейся в Раменском. Также почтили память заместителя командира этой дивизии гвардии полковника Евгения Маковича и почетного гражданина Раменского Владимира Финогеева, который в 1943–1944 годы был сыном полка 10-й воздушно-десантной бригады.

Еще одно памятное мероприятие прошло в сквере имени генерал-лейтенанта Харазии — командира 100-й Свирской воздушно-десантной дивизии, проходившей подготовку в Раменском во время войны. Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу. После этого десантников с активной гражданской позицией наградили памятными юбилейными медалями.