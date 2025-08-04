День Воздушно-десантных войск отметили в Балашихе

Патриотическая встреча под лозунгом «Успех V единстве поколений», посвященная Дню Воздушно-десантных войск, прошла в картинной галерее историко-художественного музея Балашихи. В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Геннадий Попов, ветеран боевых действий Сергей Педин, историки, волонтеры и жители города.

Директор музея Елена Елистратова провела экскурс в героическую историю ВДВ, напомнив о дне их создания — 2 августа 1930 года — и рассказала о легендарной личности, Герое СССР Василии Маргелове.

«Патриотические мероприятия нацелены на то, чтобы рассказать об истории страны и отдать дань уважения нашим защитникам. Такие интересные рассказы помогают нам вернуться в прошлое, напомнить о настоящем и подумать о будущем. Все это вдохновляет нашу молодежь на новые свершения, заставляет задуматься о своей роли в обществе», — отметил Геннадий Попов.

Полковник в отставке, ветеран боевых действий, заместитель начальника учебно-тренировочного комплекса Московского областного пункта сбора на военную службу Сергей Педин также подчеркнул важность патриотического воспитания и поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь, которую они собирают и передают российским военнослужащим в зону специальной военной операции.