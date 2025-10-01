День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Чехове
Вся страна 30 сентября традиционно отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с жителями, ветеранами специальной военной операции, духовенством, активистами «Молодой гвардии» и молодежью в торжественной обстановке отметили важную дату.
Мероприятие организовали в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Глава округа Михаил Собакин поприветствовал представителей новых территорий, проживающих сейчас в Чехове, для которых муниципалитет стал родным.
«Праздник наполнен глубокими чувствами гордости, радости и надежды на светлое будущее. Он объединяет сердца миллионов людей, живущих как на территории новых республик, так и далеко за их пределами. Наш путь к единству был непростым, но именно благодаря стойкости, решимости и взаимному уважению мы смогли преодолеть все трудности и прийти к такому важному решению», — подчеркнул Михаил Собакин.
В фойе Дворца культуры «Дружба» открыли выставку «Герои нашего времени». В экспозиции представили картины художников, а также книги о «Русской весне» и специальной военной операции.